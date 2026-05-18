مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى وجود أكثر من اسم أجنبي بارز على طاولة الترشيحات خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "مدرب الأهلي الجديد سيكون مفاجأة، وهناك مدرب إيطالي يبلغ من العمر 40 عامًا ضمن المرشحين، سبق له التدريب في الدوري الإيطالي، وهناك حالة ارتياح كبيرة تجاهه داخل النادي، لكنه لن يعلن عن اسمه في الوقت الحالي، خاصة أنه كان لاعبًا كبيرًا".

وعن ملف اللاعبين، قال شبانة:"إمام عاشور سيجدد عقده مع الأهلي، وأغلق تمامًا ملف آدم وطني، خاصة بعد الرسالة التي نشرها مؤخرًا عبر حساباته، والتي أكد خلالها أن الأهلي فوق الجميع، والإعلان الرسمي عن تمديد عقده بات قريبًا جدًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "وليد صلاح الدين، ومحمد يوسف، ووليد سليمان سيرحلون عن الأهلي، ومن المنتظر أن يتسلموا خطابات توجيه الشكر صباح الخميس".