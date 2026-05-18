أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية

صعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من لهجته تجاه كوريا الجنوبية، موجهاً قيادات الجيش إلى تعزيز مواقع القوات المنتشرة على الحدود وتحويل الجبهة الجنوبية إلى “حصن دفاعي قوي” في مواجهة ما وصفه بـ”العدو”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن كيم عقد اجتماعاً مع كبار قادة الفرق والألوية العسكرية، شدد خلاله على ضرورة رفع جاهزية الوحدات الأمامية، وتطوير قدراتها القتالية والتقنية بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحالية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أهمية إحداث “تحول جذري” في منظومة الردع العسكري وتحديث الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، بهدف منع اندلاع أي حرب محتملة وتعزيز قوة الجيش على خطوط التماس.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار التوتر السياسي والعسكري بين الكوريتين، رغم مشاركة فريق كرة قدم نسائي من كوريا الشمالية في بطولة دوري أبطال آسيا المقامة في سيول، في خطوة رياضية نادرة تعد الأولى منذ نحو ثماني سنوات.