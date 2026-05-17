لتسريع الإنجاز.. وفد من الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، يرافقه المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، جولة موسعة بمحافظة المنيا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية.

واستهل نائب وزيرة الإسكان للمرافق الجولة بعقد اجتماع موسع بديوان عام محافظة المنيا، حيث كان فى استقباله، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد على جبر، وتم مناقشة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة، لاسيما المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لدفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى وجود متابعة ميدانية مستمرة لكافة المشروعات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التنفيذية، بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين، لاسيما بالقرى الأكثر احتياجًا.

اهتمام كبير بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، باعتبارها من المشروعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة تلافي أية ملاحظات فنية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في التنفيذ والتشغيل، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وشملت الجولة التفقدية متابعة مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا، حيث استعرض مسؤولو المشروع مكونات المحطة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 120/90 ألف متر مكعب يوميًا، وتشمل محطة الرفع الرئيسية والمساعدة، وخطوط الطرد والسيب النهائي، بالإضافة إلى منظومة ري الغابة الشجرية، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.

كما تفقد الوفد محطة مياه العدوة الجديدة المرشحة، التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بطاقة تصميمية تبلغ 17 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 200 ألف نسمة بمناطق مجلس قروي عطف حيدر، وقرى زاوية برمشا وبرمشا والجهاد 4 والعزب التابعة لها، بالإضافة إلى دعم وزيادة ضغوط المياه بمدينة العدوة والبسقلون والعزب المجاورة ومجلس قروي بني عامر.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة مشروع محطة معالجة صرف صحي برمشا بمحافظة المنيا، التي تُقام بطاقة تصميمية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا بنظام التهوية الممتدة، لخدمة عدد من القرى والتجمعات التابعة بمركز العدوة، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بمستوى البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تفقد الوفد مشروع محطة معالجة كفر المغربي بمحافظة المنيا، بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتستهدف خدمة قرى كفر المغربي، والشيخ مسعود، ومفوز طيبة النصر 6، والقايات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومراحل التشغيل التجريبي بالمشروع، والتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة وتحقيق الاستفادة لأهالي المناطق المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة تتابع بشكل دوري موقف التشغيل والتنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا، مع العمل على دعم الشركات التابعة فنيًا وتشغيليًا، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستدامة في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ودفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

فيما أوضح اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا تمثل جزءًا من خطة متكاملة تستهدف التوسع في خدمات المرافق بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة معدلات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المنفذة والاستشارية لتذليل أية معوقات، وضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية.

وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.