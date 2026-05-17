موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة.. اعرف الوقفة إمتى؟

مع اقتراب موسم الحج، يبحث كثيرون عن موعد عيد الأضحى 2026، وموعد وقفة عرفات، خاصة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتعد هذه الأيام هي أعظم أيام العام على المسلمين حيث تتضمن نفحات إيمانية وروحانية عظيمة، ويهتم كثيرون بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة، وموعد صلاة العيد، إلى جانب فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها.
موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة
أعلنت المحكمة العليا في السعودية رسميًا، موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة ، مؤكدة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، منوهة بأن غدا الإثنين 18 مايو، هو بداية شهر ذي الحجة.
ووفقا لما أعلنته المحكمة العليا في السعودية فإن وقفة عرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.
وقفة عرفات 2026
وقفة عرفات 2026 هي أعظم أيام العام وينتظرها جميع المسلمين من غير الحجاج من أجل صيام هذا اليوم العظيم، كما أن حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.
وإليكم موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة وموعد وقفة عرفات 2026 كما يلي:
الإثنين: 1 ذو الحجة — 18/5/2026
الثلاثاء: 2 ذو الحجة — 19/5/2026
الأربعاء: 3 ذو الحجة — 20/5/2026
الخميس: 4 ذو الحجة — 21/5/2026
الجمعة: 5 ذو الحجة — 22/5/2026
السبت: 6 ذو الحجة — 23/5/2026
الأحد: 7 ذو الحجة — 24/5/2026
الإثنين: 8 ذو الحجة — 25/5/2026
الثلاثاء: 9 ذو الحجة (يوم عرفة) — 26/5/2026
الأربعاء: 10 ذو الحجة (عيد الأضحى) — 27/5/2026
الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة
تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:
- الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي
- التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين
- تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ
- الدعاءٍ
- إطعام الطعامٍ
- صلةِ الأرحامٍ
- قضاء حوائج العباد
- ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي
- الأضحية بعد صلاة العيد
دعاء شهر ذي الحجة
ويستحب يدعو المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة ومن أفضل الأدعية أن يقول:
- إنّا نتوسل إليك ونرجوك ونستغيثك وندعوك يا الله أن تغفر لنا، ، فأنت مولانا وأنت إلهنا وأنت رازقنا وأنت معطينا وملجئنا يا ربّنا الكريم.
- اللهمّ انا نحمدك ونشكرك على رزقك ونعمائك وجميع فضائلك، وندعوك يا إلهي ونرجوك أن تصرف عنّا المعاصي وترزقنا الهدى والسداد.
- اللّهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطّهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي، يا أرحم الراحمين.
- ويستحب الإكثار من الحمد في دعاء ذي الحجة ونقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.
- اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي. اللّهم ربّ جبريل وميكائيل و إسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد إذ هديتني وكن لي عونًا ومعينًا، وحافظًا وناصرًا.
- اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك، اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضاً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.