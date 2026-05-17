موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة.. اعرف الوقفة إمتى؟

مع اقتراب موسم الحج، يبحث كثيرون عن موعد عيد الأضحى 2026، وموعد وقفة عرفات، خاصة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتعد هذه الأيام هي أعظم أيام العام على المسلمين حيث تتضمن نفحات إيمانية وروحانية عظيمة، ويهتم كثيرون بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة، وموعد صلاة العيد، إلى جانب فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها.

موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا في السعودية رسميًا، موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة ، مؤكدة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، منوهة بأن غدا الإثنين 18 مايو، هو بداية شهر ذي الحجة.

ووفقا لما أعلنته المحكمة العليا في السعودية فإن وقفة عرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

وقفة عرفات 2026

وقفة عرفات 2026 هي أعظم أيام العام وينتظرها جميع المسلمين من غير الحجاج من أجل صيام هذا اليوم العظيم، كما أن حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

وإليكم موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة وموعد وقفة عرفات 2026 كما يلي:

الإثنين: 1 ذو الحجة — 18/5/2026

الثلاثاء: 2 ذو الحجة — 19/5/2026

الأربعاء: 3 ذو الحجة — 20/5/2026

الخميس: 4 ذو الحجة — 21/5/2026

الجمعة: 5 ذو الحجة — 22/5/2026

السبت: 6 ذو الحجة — 23/5/2026

الأحد: 7 ذو الحجة — 24/5/2026

الإثنين: 8 ذو الحجة — 25/5/2026

الثلاثاء: 9 ذو الحجة (يوم عرفة) — 26/5/2026

الأربعاء: 10 ذو الحجة (عيد الأضحى) — 27/5/2026

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي

التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين

تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ

الدعاءٍ

إطعام الطعامٍ

صلةِ الأرحامٍ

قضاء حوائج العباد

ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي

الأضحية بعد صلاة العيد

دعاء شهر ذي الحجة

ويستحب يدعو المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة ومن أفضل الأدعية أن يقول: