موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف الدراسية بجميع مدارس مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتعيزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات) ، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ نوضح الآتي :

موعد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية : من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي بالمرحلة الإعدادية في الفترة من 18 يوليو 2026 إلى 22 يوليو 2026 .

موعد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية "الصفين الأول والثاني الثانوي العام ": فى الفترة من 18 يوليو 2026 حتى 25 يوليو 2026

تعقد امتحانات الدور الثاني 2026 للشهادة الإعدادية بداية من يوم 25 يوليو 2026 وتنتهي في 30 يوليو 2026



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدور الثاني 2026 لطلاب المدارس ، فيكون الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.



وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرسلة للمديريات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًا، بأحقية الطالب في دخول امتحانات الدور الثاني 2026 في المواد التي له حق دخول الامتحان فيها، قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها لمديريات التربية والتعليم : يتم اختبار تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي المقرر لهم البرامج العلاجية في كافة المواد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ، بعد إتمام البرامج العلاجية وفي حالة عدم الاجتياز يكون التلميذ باقي للإعادة.