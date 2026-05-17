الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الترم الثاني 2026 بجميع المدارس

ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، عن تشكيل غرف عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس لحظة بلحظة ، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بجميع مدارس القاهرة.

وكانت قد انطلقت امس السبت امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على توفير مناخ يسوده الهدوء والطمأنينة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة نفسيًا وتعليميًا.

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها.

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل:

  • إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.
  • الحرمان من الامتحانات لفترات قد تصل إلى عامين.
  • الغرامات المالية الكبيرة.
  • المساءلة القانونية والحبس طبقًا للقانون.
  • مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.
