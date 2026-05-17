التعليم: جميع امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت بإستثناء بعض المواد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية المقرر انعقادها لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ، سوف تُعقد بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وفي إطار الاستعدادات الجارية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الخطوات والإجراءات التنظيمية، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للدور الأول لعام 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 العملية والمعملية اعتبارًا السبت الموافق 16 مايو 2026.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.





يبدأ التقييم النهائي (المهاري) لطلاب الدبلومات الفنية 2026 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.



تبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتضمن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.