القاهرة تتجاوز 40.. الأرصاد تطلق إنذارا جويا بسبب موجة شديدة الحرارة

تشهد مصر اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة طقس استثنائية بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، دفعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى إصدار إنذار جوي عاجل وتحذيرات موسعة للمواطنين، خاصة مع تسجيل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية لأول مرة خلال فصل ربيع 2026.

وتأتي هذه الموجة الحارة في ظل تغيرات مناخية حادة وسريعة يشهدها فصل الربيع هذا العام، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة ونشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ببعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

القاهرة تسجل أعلى درجات حرارة في ربيع 2026

بحسب بيان الأرصاد، تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجات حرارة تتخطى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، في ظاهرة مناخية غير معتادة خلال فصل الربيع، الأمر الذي دفع خبراء الطقس إلى وصف الموجة الحالية بأنها من أقوى الموجات الحارة التي شهدتها البلاد هذا الموسم.

كما توقعت الهيئة استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبة في بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة الفعلية.

أسباب الموجة الحارة الحالية

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية أسباب هذه الموجة إلى:

تأثر البلاد بمنخفض صحراوي حار.

نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة.

امتداد كتل هوائية شديدة السخونة قادمة من المناطق الصحراوية.

التقلبات المناخية الحادة التي يشهدها فصل الربيع.

وأكدت الهيئة أن فصل الربيع يُعرف بالتغيرات السريعة والحادة في الأحوال الجوية، ويشهد أحيانًا تسجيل أعلى درجات الحرارة خلال العام قبل بداية فصل الصيف رسميًا.

تحذيرات مهمة للمواطنين

شددت الأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة.

ومن أبرز النصائح التي وجهتها الهيئة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة.

استخدام غطاء للرأس أو شمسية أثناء الخروج نهارًا.

تجنب بذل مجهود بدني شاق خلال فترات الحرارة المرتفعة.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة وانخفاض الرؤية.

عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات تحت أشعة الشمس.

تأثير الموجة الحارة على الحياة اليومية

من المتوقع أن تؤثر الموجة الحارة الحالية على حركة المواطنين والأنشطة اليومية، خاصة في أوقات الظهيرة، كما قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والمراوح.

كذلك حذرت الجهات المختصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من التعرض المباشر للأتربة، ونصحت بارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال.

هل تستمر الموجة الحارة الأيام المقبلة؟

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع نهاية الأسبوع، وسط متابعة مستمرة للتقلبات الجوية وتحديثات النشرات الرسمية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.