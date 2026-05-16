الأرصاد: غدًا الأحد ذروة ارتفاع درجات الحرارة والتحسن في هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد ارتفاعات ملحوظة جدًا في قيم درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، متابعة: "متوقع أن نشهد 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وبعض المحافظات الأخرى تصل إلى 44 درجة مئوية"، محذرة من أن هذه الموجة ستكون شديدة الحرارة وغير معتادة لهذا التوقيت.



حالة الطقس غدًا الأحد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية: "بكرًا (الأحد) أغلب محافظات الجمهورية قيم درجات الحرارة فيها بتتجاوز الـ 40 درجة مئوية، الطقس بكرة هيكون شديد الحرارة بشكل كبير جدًا"، موضحة أن الاعتدال الذي نشهده اليوم السبت هو مجرد هدوء مؤقت قبل العاصفة الحرارية، ولكن ابتداءً من الغد هناك ارتفاعات كبيرة وحادة في درجات الحرارة في معظم الأنحاء.



السبب: منخفض جوي صحراوي

تابعت الدكتورة منار غانم: "تأثرنا بمنخفض جوي صحراوي موجود معانا حاليًا، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين"، مشيرة إلى أن هذا المنخفض الصحراوي يجلب معه كتلًا هوائية شديدة الحرارة وجافة من الصحراء الكبرى، مما يرفع درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ.

الأحد ذروة الارتفاع.. والاثنين انخفاض طفيف

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن يوم الأحد هو ذروة الارتفاع، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، بينما تصل في بعض محافظات جنوب الصعيد إلى 44 درجة. وفي يوم الاثنين، تنخفض الحرارة بشكل طفيف لتسجل ما بين 37 و38 درجة مئوية مع بقاء الطقس شديد الحرارة أيضًا على معظم الأنحاء.

انخفاض تدريجي بداية من الثلاثاء

أوضحت منار غانم أنه من المتوقع أن نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي بداية من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانكسار والتراجع تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع، وبالتالي تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع نهاية الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية لفصل الربيع.

تفاصيل طقس الأسبوع (الأحد 17 – الخميس 21 مايو)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 17 مايو 2026 حتى الخميس 21 مايو 2026، والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال أول يومين من الفترة (الأحد والإثنين)، يليه انخفاض تدريجي.

وأوضحت "الهيئة" في بيان رسمي لها، أنه يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يصبح شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدلًا ليلًا بشكل عام.



ارتفاع ملحوظ في الحرارة الأحد والإثنين

أشارت "الأرصاد" إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة يومي الأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على:

السواحل الشمالية: بين 30 و36 درجة مئوية

القاهرة الكبرى: بين 38 و40 درجة مئوية

جنوب البلاد: بين 41 و44 درجة مئوية

نشاط رياح وأتربة بداية من الثلاثاء

أضافت "الهيئة" أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو، تنشط الرياح بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (خاصة الصحراوية والمكشوفة)، بما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة.

موعد انكسار الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الأرصاد" أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية مع نهاية الفترة (أي يومي الأربعاء والخميس)، مما يبشر بتحسن نسبي في الأجواء وعودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات عاجلة للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من تناول المياه والسوائل طوال اليوم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وأغطية الرأس (القبعات والشماسي) عند الخروج.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية أو داخل السيارات.

مرضى الحساسية والجيوب الأنفية: ارتداء الكمامات عند الخروج في المناطق المتأثرة بالأتربة.

متابعة النشرات الجوية أولاً بأول للتعرف على أي تحديثات أو تغييرات في حالة الطقس.



كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي

أوضحت الدكتورة منار غانم أن الأجواء الحالية تُعد طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، موضحة أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة موجات حارة متكررة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية جافة ومنخفضة الرطوبة، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يزيد من ساعات سطوع الشمس ويرفع درجات الحرارة.

وأكدت أن مصر شهدت في سنوات سابقة درجات حرارة تجاوزت 45 و46 درجة مئوية خلال فصل الربيع، مشيرة إلى أن هذا الفصل يُعد الأكثر تقلبًا وعدم استقرار على مدار العام، لأنه يجمع بين خصائص الشتاء (أحيانًا) والصيف (أحيانًا أخرى)، لافتة إلى أن الأجواء تميل تدريجيًا إلى الطابع الصيفي الحار مع اقتراب فصل الصيف رسميًا.

ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية يونيو

أشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن فرص انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار أصبحت محدودة جدًا، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة واستقرار الأحوال، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى (أقل حرارة في الليل) بالقاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

كما أشارت إلى أن الأجواء الليلية لن تشهد البرودة الملحوظة التي سادت خلال الأسابيع الماضية، مع توقعات بارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا مع بداية شهر يونيو المقبل، وهو ما سيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نهارًا وليلًا، لأن الرطوبة العالية تجعل الحرارة المحسوسة أعلى من الحرارة الفعلية.

طقس عيد الأضحى سيكون صيفيًا معتادًا

أوضحت الدكتورة منار غانم أن طقس عيد الأضحى المبارك (المتوقع أواخر مايو) سيكون صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية خلال النهار، وسط أجواء حارة نهارًا ومعتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل، دون موجة حارة استثنائية كما قد يتوقع البعض.

الربيع فصل التقلبات السريعة

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة وحادة في خرائط الطقس، حيث يتأثر بكتل هوائية متنوعة (قطبية بادرة، صحراوية حارة، رطبة أحيانًا)، ما يستلزم متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، مشددة على استمرار تحديث التنبؤات في حال حدوث أي تغييرات جوية جديدة.