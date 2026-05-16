الرابطة السنغالية تتحرك ضد طقوس السحر والشعوذة في الملاعب

رباب الهواري

أعلنت الرابطة السنغالية لكرة القدم للمحترفين، في بيان رسمي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية الصارمة لمواجهة الممارسات المرتبطة بالسحر والشعوذة، والتي ظهرت مؤخرًا خلال مباريات الدوري السنغالي بمختلف درجاته.

وجاء القرار عقب رصد عدد من الوقائع والمشاهد المثيرة للجدل خلال منافسات الجولتين 26 و27 من دوري الدرجة الأولى والثانية، حيث تم تداول لقطات لقيام بعض الأشخاص بطقوس غامضة داخل الملاعب أو بالقرب من غرف الملابس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية في السنغال.

الرابطة: هذه التصرفات تسيء لصورة الكرة السنغالية

وأكدت الرابطة في بيانها أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قيم الرياضة وروح المنافسة الشريفة، مشيرة إلى أن استمرارها يضر بصورة كرة القدم السنغالية أمام الجماهير والرأي العام الرياضي داخل القارة الإفريقية وخارجها.

وشددت الرابطة السنغالية على أن كرة القدم يجب أن تبقى قائمة على الجهد الفني والانضباط والروح الرياضية، بعيدًا عن أي تصرفات أو معتقدات قد تؤثر على نزاهة المنافسات أو تثير الشكوك حول العدالة بين الأندية.

عقوبات قوية ضد المخالفين

وكشفت تقارير إعلامية محلية أن العقوبات المنتظرة بحق المتورطين قد تشمل الإيقاف لفترات طويلة، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة على الأندية أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الأفعال.

كما أوضحت الرابطة أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراقبة المباريات بشكل أكبر، مع تشديد الإجراءات التنظيمية داخل الملاعب، لمنع تكرار هذه الظواهر المثيرة للجدل.

هدف القرار حماية نزاهة المنافسة

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي المسؤولين عن الكرة السنغالية للحفاظ على سمعة المسابقات المحلية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، خاصة مع تزايد الانتقادات الجماهيرية والإعلامية تجاه انتشار مثل هذه الممارسات في بعض المباريات

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

هذا النبات يطرد الميكروبات ويمنع أخطر الأمراض

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

