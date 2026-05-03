رئيس السنغال يكشف موقف مشجعي المنتخب بعد احتجازهم في المغرب

كشف الرئيس السنغالي باسيرو فاي عن موقف المحتجزين السنغاليين في المغرب منذ أحداث نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فاي في صريحات صحفية" سيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا لم نبذل ما يكفي من الجهد من أجل أنصارنا المحتجزين في المغرب إنهم يحظون بدعمي الكامل.

وأضاف: جميعنا شهود على ما حدث للأسف، وقع ذلك في بلد آخر له قوانينه ونظامه القضائي الخاص لقد استعنّا بمحامٍ للدفاع عنهم وكما تعلمون، لا يمكننا ببساطة السفر وإطلاق سراحهم، فهذا مستحيل.

وواصل : لقد سعينا جاهدين لضمان عدم إدانتهم أعتقد أن بعثتنا الدبلوماسية قامت بواجبها يجب علينا احترام الأنظمة القضائية في الدول الأخرى، لكننا نعلم أن عقوبتهم قاسية وغير عادلة.

وأوضح : عادةً ما تنتهي هذه القضايا بغرامات، أو حظر دخول الملاعب أو السفر، أو حتى حكم مع وقف التنفيذ، هذا الأمر يتجاوز حدود الرياضة، لكن لكل شيء حدود.

وأكمل :بعد إدانتهم، ولتهدئة مخاوف السلطات المغربية وإنهاء الإجراءات، قررنا عدم الاستئناف، لكن المفاجأة كانت أن المغرب هو من استأنف الحكم، فاستأنفت الإجراءات.

وأشار رئيس السنغال إلى حديثه مع ملك المغرب وتهنئته على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية وبإستثناء أحداث المباراة النهائية، كان التنظيم ممتازًا، وهذا يُحسب لهم.

وواصل :كما هنأته على حسن استقبالهم للسنغال، على الأقل حتى المباراة النهائية، تربط السنغال والمغرب علاقات متينة، ويجب الحفاظ عليها. طلبتُ من ملك المغرب العفو عن مشجعينا.

واختتم رئيس السنغال تصريحاته : بدأنا وساطة مع جميع الأطراف المعنية، وسلكنا السبل القانونية والدبلوماسية عبر السفارة وغيرها، حتى أننا تواصلنا مع السلطات الدينية ولكن إن لم يُجدِ كل هذا نفعًا، فماذا بعد ؟ ما الذي لم نفعله لضمان إطلاق سراح مشجعينا؟ إن كان هناك أي شيء آخر يجب فعله، فعليهم إخبارنا "