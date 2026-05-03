تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بحبس زوجها دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات بزعم صدور حكم بحبس زوجها "دون وجه حق" ومطالبتها بإعادة التحقيقات فى القضية المحبوس على ذمتها بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط)، كما تبين أنه بتاريخ 9/9/2025 ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج المذكورة (عنصر جنائى - سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات ، سرقة ، سلاح نارى" ) لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة ، وضُبط بحوزته (أقراص مخدرة – فرد خرطوش) .

وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .. وبتاريخ 15/12/2025 صدر حكم قضائى ضده فى القضية المشار إليها بالحبس 4 سنوات.

