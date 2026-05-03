باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: الألياف الغذائية ضرورية لصحة الجسم وتنظيم السكر والكوليسترول

أكدت د. منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن الألياف الغذائية عنصر أساسي لصحة الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن تناولها، خاصة في وجبة الإفطار، يساعد على زيادة الإحساس بالشبع وتحسين حركة الأمعاء وتنظيم الشهية.



وأوضحت عز الدين، خلال برنامج صباحك مصري، أن الألياف، الموجودة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، لا يتم هضمها في الجسم، لكنها تمر عبر الجهاز الهضمي لتساعد في تنظيفه ودعم البكتيريا النافعة، وهو ما ينعكس إيجابًا على المناعة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون والالتهابات.

وأضافت الباحثة، أن الاعتماد على الخضروات والفواكه يوميًا يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول، مؤكدة أن بعض المعلومات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تقليل أو منع تناول الألياف غير صحيحة وقد تضر بالصحة.

وشددت منال عز الدين، على أهمية تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الألياف بشكل منتظم، مع توزيعها على مدار اليوم، بدلًا من تناولها مرة واحدة، لتجنب أي اضطرابات هضمية والاستفادة القصوى من فوائدها.

https://web.facebook.com/reel/821114687288550