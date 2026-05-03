نقابة الصحفيين الأردنيين تحذر من وباء المعلومات المضللة في العصر الرقمي

حذرت نقابة الصحفيين الأردنيين من تصاعد ما وصفته بـ"وباء المعلومات المضللة" في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة مع تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في نشر محتوى غير دقيق أو مفبرك.

وأكدت النقابة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن مواكبة هذا التطور لم تعد خيارًا بل ضرورة مهنية، ما يتطلب من المؤسسات الصحفية والإعلامية الاستثمار في التدريب والتأهيل على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، سواء لتعزيز جودة المحتوى أو كشف الأخبار الزائفة والتصدي لها.

ودعت إلى تسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات وضمان انسياب البيانات بشكل منتظم وشفاف، بما يمكن الصحفيين من أداء دورهم المهني على الوجه الأمثل، ويسهم في الحد من انتشار الشائعات.

ونبهت النقابة إلى خطورة الخلط بين العمل الصحفي المهني ومنتحلي صفة الصحافة، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبًا على مصداقية المهنة وثقة الجمهور.

كما شددت على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الإعلام.