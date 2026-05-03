جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

شهدت منطقة الحي السادس بمدينة نصر واقعة مؤسفة، بعد العثور على طالب مُتوفٍ في ظروف غامضة، داخل نطاق إحدى الكليات، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني وبدء فحص المكان وجمع الأدلة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه طالب يدرس بإحدى الكليات، ومن محافظة الدقهلية، فيما يجري فحص علاقاته وخط سيره قبل الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث وضبط المُتورطين فيه، بينما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت مباشرة القضية.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتسببين في مصرع الطالب، مجموعة من الأشخاص في مدينة نصر، وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.