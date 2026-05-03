«الويشي»: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. والمواجهتان المقبلتان ترسمان مصير الدوري

أشاد رضا الويشي مهاجم الأهلي الأسبق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر خلال مواجهة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أنه استحق الانتصار بثلاثية نظيفة بعد عرض قوي ومميز.

أوضح الويشي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدرب ييس توروب نجح في إدارة اللقاء بشكل جيد، خاصة على مستوى توظيف اللاعبين داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح مقارنة ببعض المباريات السابقة.

أشار إلى أن حسين الشحات يملك قدرات كبيرة، ويظهر دائمًا في المواجهات الكبرى، وبالأخص مباريات القمة، إذ يكون له تأثير واضح في مثل هذه اللقاءات.

أكد مهاجم الأهلي الأسبق أن المواجهة المقبلة أمام إنبي لن تكون سهلة، مشددًا على أن الفريق لا يملك خيارًا سوى تحقيق الفوز، وكذلك في المباراة التي تليها أمام المصري البورسعيدي.

أضاف أن الأهلي مطالب بتحقيق الانتصار في المباراتين المتبقيتين، حتى لو لم يتوج باللقب، من أجل إنهاء الموسم بصورة قوية.

اختتم الويشي تصريحاته بالتأكيد على قلقه من المواجهتين المقبلتين، نظرًا لأهميتهما في تحديد مصير الفريق في سباق الدوري، مشيرًا إلى أن الفوز على الزمالك أعاد الأمل لجماهير الأهلي، ورفع سقف الطموحات بعد العودة للمنافسة من جديد.