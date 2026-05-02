منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

شهد عزاء والد الفنان حمدي الميرغني الذي أُقيم اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الفنان في مصابه.

وكان من أبرز الحضور أشرف عبد الباقي، احمد السقا ، عماد زيادة، أوس أوس ، محمد جمعة ، إيهاب فهمي ، محمد إمام، حسن الرداد ، احمد رزق ، محمد أنور ، رنا رئيس ، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني الذين توافدوا الى العزاء لمواساة الأسرة.

وكان الفنان حمدي الميرغني قد استقبل العزاء في والده على مدار اليومين الماضيين في منطقة كفر العرب بمحافظة السويس وسط حضور الأهل والأقارب.

وفاة والد حمدى الميرغني

ورحل عن عالمنا والد الفنان حمدي الميرغني خلال الأيام الماضية.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والد حمدى الميرغني

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة والد الفنان حمدى الميرغني.

وجاء البيان كالأتى: تنعي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد الفنان حمدي الميرغني، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى الفنان حمدي الميرغني وأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نا لله وإنا إليه راجعون ".

وكان أحيا الفنان حمدي الميرغني الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الراحل سليمان عيد، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حمدي الميرغني: “الذكرى السنوية الأولى، ربنا يرحمك ياحبيبي ويجمعنا بيك على خير.. وحشتني اوي ياخال”.