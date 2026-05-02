بدء عزاء والد حمدي الميرغني بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان حمدي الميرغني، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

وكان الفنان حمدي الميرغني قد استقبل العزاء في والده يومي الخميس والجمعة الماضيين بمحافظة السويس، وتحديدًا في كفر العرب، وسط أهله وأفراد أسرته وعدد من المقربين.

وفاة والد حمدى الميرغني

ورحل عن عالمنا والد الفنان حمدي الميرغني خلال الأيام الماضية.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والد حمدى الميرغني

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة والد الفنان حمدى الميرغني.

وجاء البيان كالأتى: تنعي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد الفنان حمدي الميرغني، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى الفنان حمدي الميرغني وأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نا لله وإنا إليه راجعون ".

وكان أحيا الفنان حمدي الميرغني الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الراحل سليمان عيد، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حمدي الميرغني: “الذكرى السنوية الأولى، ربنا يرحمك ياحبيبي ويجمعنا بيك على خير.. وحشتني اوي ياخال”.