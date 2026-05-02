لسه الأماني ممكنة.. سيناريوهات مجنونة للتتويج بالدوري والتأهل لأفريقيا

رغم اقتراب الموسم من نهايته، لا تزال هناك آمال ممكنة في سباق التتويج بالدوري، في ظل ترقب جماهيري كبير للجولة القادمة التي قد تحمل مفاجآت من العيار الثقيل وتُعيد ترتيب المشهد بالكامل بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز وتعادل الزمالك أمام انبي وهزيمة الزمالك من الأهلي في القمة.

وتشهد المنافسة هذا الموسم تقاربًا غير مسبوق في النقاط بين فرق المقدمة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات “مجنونة” قد تقلب الموازين

وتحمل السيناريوهات المتوقعة التالي:-

فوز الأهلي والزمالك وخسارة بيراميدز تضمن للثلاث فرق حظوظا في التتويج

فوز الأهلي وخسارة الزمالك وبيراميدر تبقي المنافسة بين الفرق الثلاث قائمة

فوز الأهلي وبيراميدز وخسارة الزمالك تشعل المنافسة على اللقب.

فوز الزمالك وبيراميدز وخسارة الأهلي يفقد خلالها الأهلي المشاركة في دورى أبطال أفريقيا

فوز الزمالك وخسارة الأهلي وبيراميدز يضمن تتويج الزمالك باللقب قبل الجولة الأخيرة