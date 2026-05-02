محمد أبو العينين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولن تسمح بتصفيتها

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تكريم جامعة عين شمس للنائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.

وقال أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " على قناة " صدى البلد"، :" قطاع الطاقة لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح جزءًا من منظومة قانونية واستثمارية دولية معقدة، تتداخل فيها المصالح الوطنية مع القواعد الدولية، وتُبنى فيها القرارات على أسس قانونية دقيقة".



وتابع أبو العينين:" العالم يدار من الأقوى وهذه الطبيعة البشرية الآن وهذا هو الخطر الحقيقي وما يحدث في العالم خطر ".

وأكمل أبو العينين :" قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 72 الف فلسطيني وتم تدمير المستشفيات والممدارس والطرق على يد الاحتلال ".



وتابع :" مصر ورئيسها قدموا الكثير في ملف دعم قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وموقف مصر تاريخي ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية ".