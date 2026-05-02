زمزم مساعدًا لوزير الرياضة لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية

أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى زمزم مساعدًا للوزير لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الشاملة.

ويُعد الدكتور مصطفى زمزم من القيادات البارزة في مجال العمل الأهلي، حيث يمتلك خبرات واسعة في إدارة المبادرات القومية ذات الأثر واسع النطاق، وبناء الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والإنسانية على مستوى الجمهورية، استهدفت تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تحت رعاية ودعم القيادة السياسية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل مصطفي زمزم على بكالوريوس نظم معلومات إدارية عام 2005، ثم نال درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2022، كما حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة عام 2026.

وفيما يتعلق بخبراته المهنية والقيادية، يشغل زمزم منصب رئيس مجلس إدارة شركة سيليوشنز فاكتور ي للتسويق والإدارة، كما يتولى رئاسة مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ويعد عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب كونه سفيرًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويأتي هذا القرار في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطوير منظومة مراكز الشباب، وتعظيم دورها في دعم التنمية المجتمعية، من خلال استثمار الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.