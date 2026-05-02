قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يحذر : فوضى الوعي أخطر من الرصاص
عبادات الأشهر الحرم .. صيام عاشوراء ويوم عرفة أهمها
ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات
تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الطاقة الإسرائيلي يحذر إيران: إما أن تخضعوا للإملاءات أو ستسحقون
محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟
لأول مرة منذ حرب الخليج .. الكويت لم تصدر أي برميل نفط في أبريل
توروب يترقب موقف ياسر إبراهيم قبل مواجهة إنبي
أمطار رعدية .. 4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة
رئيس شعبة الدواجن : صلاحية هياكل الفراخ 3 أيام .. وما دون ذلك مخالف للقانون
طائرة الأهلي تكتب التاريخ.. إنجاز غير مسبوق بالعلامة الكاملة للرجال والسيدات
صدمة عمرو أديب من أزمة ضياء العوضي : الأعجب ليس الادعاء .. بل انهيار الوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : الثقة أساس الاستثمار .. والتحكيم لم يعد خيارًا بل ضرورة

أبو العينين
أبو العينين

أبو العينين في مؤتمر القانون والطاقة:

القطاع لم يعد اقتصادًا فقط بل منظومة قانونية دولية معقدة

الثقة أساس الاستثمار.. والتحكيم لم يعد خيارًا بل ضرورة

غزة تكشف فجوة التطبيق.. وأين دور القانون الدولي؟

القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لضمير العالم

“القانون الدولي غائب، والأقوى يحكم العالم”

لا حل للقضية الفلسطينية إلا بدولة مستقلة

تهجير الفلسطينيين خط أحمر، ومصر لن تسمح بتصفيتهم

قرارات الأمم المتحدة بلا تنفيذ.. فأين القانون الدولي؟

إنسانية  الشعوب سترفض منطق القوة ولو بعد حين

كرّمت جامعة عين شمس النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.

وجاء التكريم بحضور الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، الذي سلّم درع الجامعة للنائب، تقديرًا لجهوده الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية، ودوره في تعزيز الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.

وكذلك بحضور الدكتور إيتان دوراند، مسؤول الشراكات الدولية بكلية الحقوق في جامعة إسيكس، إلى جانب البروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر. كما يشارك المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وخلال كلمته، أكد أبو العينين أن قطاع الطاقة لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح جزءًا من منظومة قانونية واستثمارية دولية معقدة، تتداخل فيها المصالح الوطنية مع القواعد الدولية، وتُبنى فيها القرارات على أسس قانونية دقيقة.

وأوضح أن أي مستثمر يضع في اعتباره قبل اتخاذ قرار الاستثمار عدة عوامل، في مقدمتها البيئة التشريعية، ووضوح القوانين، وعدالة العقود، ونزاهة القضاء، وفعالية آليات تسوية المنازعات، مؤكدًا أن “الثقة أساس الاستثمار”، وأن القانون هو الضامن الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن التحكيم الدولي لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل طبيعة عقود الطاقة طويلة الأجل وتعقيداتها، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من عقود التجارة الدولية تتضمن شرط التحكيم، ما يتطلب إعداد كوادر قانونية متخصصة قادرة على التعامل مع هذه الملفات بكفاءة.

وتحدث أبو العينين عن تجربة مصر في هذا المجال، مؤكدًا أن الدولة واجهت تحديات كبيرة في قضايا التحكيم الدولي، خاصة بعد عام 2011، نتيجة بعض التعاقدات غير الدقيقة، لكنها نجحت في تحويل هذه التحديات إلى خبرات متراكمة عبر تطوير الكوادر القانونية وتعزيز القدرة المؤسسية.

وفي سياق متصل، تساءل أبو العينين عن مدى عدالة تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة يكشف عن فجوة واضحة بين النصوص والتطبيق، في ظل سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية، متسائلًا: أين دور المؤسسات الدولية؟ وأين احترام قرارات الشرعية الدولية؟.

وأكد أن موقف مصر ثابت، يقوم على رفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، والدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي ومبادئ العدالة.

ووجّه رسالة إلى طلاب كلية الحقوق، دعاهم فيها إلى تجاوز حدود الدراسة النظرية، والمشاركة في تطوير المنظومة القانونية، والعمل على إعادة الاعتبار للقانون الدولي كمرجعية حاكمة للعلاقات بين الدول، مؤكدًا أن الجامعات المصرية قادرة على إعداد كوادر تنافس عالميًا.

وأعرب أبو العينين عن اعتزازه بالتكريم، معتبرًا إياه مسؤولية إضافية لمواصلة دعم قضايا التنمية وتعزيز دور القانون في بناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وتحدث أبو العينين عن غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع يفضح عجز منظومة القانون الدولي، ويكشف عن فجوة واضحة بين النصوص والتطبيق، في ظل سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية.

وقال إن القضية الفلسطينية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم، في وقت يغيب فيه التطبيق الفعلي للقانون الدولي، وتُفرض فيه موازين القوة على حساب العدالة.

وأوضح أن استمرار تجاهل قرارات الشرعية الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول فاعلية المنظومة الدولية، ويؤكد أن القانون لم يعد يُطبق بالقدر الكافي لحماية المدنيين.

وتساءل عن الدور الدولي، قائلًا: أين دور المؤسسات الدولية؟ ولماذا لا يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة على أرض الواقع؟.

وأكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى بإقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية.

وأشار إلى أن الشعوب لن تقبل باستمرار منطق القوة، وأن إنسانية العالم ستفرض في النهاية عودة القانون الدولي إلى مساره الطبيعي.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين مجلس النواب البرلمان محمد أبو العينين النائب أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى | ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟ هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية؟ هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن النحر؟

حملات تفتيشية

لضبط الأسواق.. حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفين

طرح أراضي وفرصا استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة| وخبير:الإسكان ينتقل من دور المنظم لمحفز للسوق العقاري

طرح أراضي وفرصا استثمارية بالمدن الجديدة.. خبير: وزارة الاسكان محفزة للسوق العقاري

بالصور

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد