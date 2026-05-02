توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

بعد الزعتر من أشهر الأعشاب المستخدمة في اطباق اللحوم والدواجن خاصه التي يتم شوائها في الفرن كما أنه يستخدم كتابل للخضار والبطاطس عند تجهيزها بطريقة دايت.

وذكر موقع ويبمد أن الزعتر يساعد في علاج عدد كبير من المشكلات التى تواجنا يوميا، أبرزها:

علاج حب الشباب

تعمل الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات على علاج بعض الأمراض الجلدية فهو يُساعد في التخلص من العدوى البكتيرية ويُخفف الالتهاب، مما يُساعد بالتالي في تخفيف التهيج والالتهاب في حالات مثل الأكزيما وحب الشباب.

يعمل كمبيد للحشرات

قد يساعد زيت الزعتر في طرد الحشرات مثل البعوض ويُستخدم زيت الزعتر، وهو مادة الثيمول، كمكون فعال في طاردات الحشرات.

يُحسّن صحة الأمعاء

في دراسات تجريبية أُجريت على الفئران، ساعدت المركبات المستخلصة من زيت الزعتر في حماية بطانة المعدة من القرحة وزيادة طبقات المخاط المعدي الواقية، مما يساعد على حماية بطانة المعدة من الحمض لكن الباحثين لم يدرسوا هذا التأثير.