أحمد سالم : انتشار نظام الطيبات يعيد طرح أزمة الوعي الصحي بالمجتمع

تحدث الإعلامي الصحفي أحمد سالم عن الجدل المتزايد داخل الشارع المصري حول ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، مؤكدًا أن حجم النقاشات اليومية حوله يعكس حالة من التأثير الواسع للمعلومات غير الموثقة على وعي المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأوضح “سالم” خلال برنامجه كلمة أخيرة، أن تكرار طرح نفس الأسئلة حول هذا النظام في أماكن عامة ومواقف حياتية عادية، وبمستويات اجتماعية وتعليمية مختلفة، يشير إلى أن القضية لم تعد مجرد فكرة متداولة على مواقع التواصل، بل تحولت إلى حالة تستوجب التوقف أمامها بجدية.

وأشار سالم، إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في انتشار مفاهيم غذائية غير مثبتة علميًا، بل في قابلية بعض الأشخاص لتصديق توصيات تمس الصحة العامة دون الرجوع إلى مصادر علمية أو طبية موثوقة.

وأكد الإعلامي، أن التعامل مع القضايا الصحية يجب أن يكون قائمًا على العلم والدليل، وليس على التجارب الفردية أو المحتوى المتداول عبر السوشيال ميديا، مشددًا على أن أي تأثير على وعي المواطنين في الملفات الطبية يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وأضاف أن مواجهة هذا النوع من المعلومات تتطلب دورًا أكبر من المؤسسات الإعلامية والطبية في التوعية، إلى جانب تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور للحد من انتشار المفاهيم المغلوطة.