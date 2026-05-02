طرح أراضي وفرصا استثمارية بالمدن الجديدة.. خبير: وزارة الاسكان محفزة للسوق العقاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك من خلال نظام التخصيص الفوري للأراضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العقارية.

أراض استثمارية متنوعة بمدينة 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو طرح مجموعة من قطع الأراضي المخصصة لأنشطة خدمية واستثمارية متعددة، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتضمنت هذه الطروحات قطعة أرض مخصصة لإقامة دار مناسبات بمساحة 3600 متر مربع، بسعر 7000 جنيه للمتر.

كما تم طرح قطعة أرض ترفيهية بمساحة 525 مترا بنظام حق الانتفاع، وشملت العروض أيضا أرضا للنشاط التعليمي بمساحة 1810 أمتار مربعة، بسعر 8555 جنيها للمتر، بالإضافة إلى أرض مخصصة للأنشطة الطبية بمساحة 2884 مترا مربعا، بسعر 9005 جنيهات للمتر.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن وزارة الاسكان انتقلت من خلال هذا الإعلان من دور المنظم إلى دور المحفز للسوق، وهذا تطور طبيعي في مرحلة بناء المدن الجديدة، وتوجيه التنمية للخدمات بها هام جدا، وفي 15 مايو أصبحت هنام تطور تعليمي وطبي وترفيهي، يعكس انها ليست مدينة سكانية فقط، مما يعكس رؤية الدولة في بناء مدن متكاملة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أيضا استغلال في طرح المواقع اللوجستية، الذي رأيناه في مدينة السويس الجديدة، مما يدعم الاقتصاد اللوجيستي المرتبط بمحور قناة السويس الجديدة.

وأشار حسان، إلى أن هناك تحدي كبير في اليات التشغيل في هذا الإعلان، ولكنه إعلان منجز بشكل كبير، بشرط أن يكون هنام جدول زمني الزامي في التسليم ودفع الاقساط وسحب الأرض في حالة عدم دفع الأقساط.

فرص استثمارية واعدة في السويس الجديدة

وفي مدينة السويس الجديدة، تم الإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تغطي أنشطة متنوعة، حيث طرحت قطعة أرض مخصصة للمخازن بمساحة 3042 مترا مربعا، بسعر 4410 جنيهات للمتر، كما شملت الطروحات أرضا بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 6990 مترا مربعا، بسعر 5155 جنيها للمتر.

وتضمنت كذلك أرضا تجارية إدارية بمساحة 1426 مترا مربعا، بسعر 4270 جنيها للمتر، إلى جانب قطعة أخرى بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 6673 مترا مربعا، بسعر 5355 جنيها للمتر.

استمرار الطرح ودعم التنمية المستدامة

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في طرح الأراضي الاستثمارية بشكل دوري في مختلف المدن الجديدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والتوسع الحضري، ويواكب الطلب المتنامي من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما تعتمد الوزارة على نظام التخصيص الفوري لتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنشيط الاستثمار في القطاع العمراني، وتوفير فرص متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة البنية العمرانية في المدن الجديدة.

والجدير بالذكر، أن هذه الجهود المتواصلة من وزارة الإسكان، تعكس الطروحات الجديدة توجها واضحا نحو خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بالمضي قدما في خطط التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مكانة المدن الجديدة كمحاور رئيسية للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.