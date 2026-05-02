الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

رغم المبيعات القياسية.. BYD تسجل أكبر تراجع في أرباحها منذ سنوات

عزة عاطف

واجهت شركة BYD الصينية، أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم، نتائج مالية صادمة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث كشفت التقارير الرسمية عن انهيار صافي الأرباح بنسبة بلغت 55.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق. 

ورغم نجاح الشركة في تسليم نحو 700 ألف سيارة مكهربة خلال هذه الفترة، إلا أن صافي الربح انخفض بحدة ليصل إلى 4.09 مليارات يوان (حوالي 597 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل أكبر تراجع فصلي تسجله الشركة منذ عام 2020، مما يعكس الضغوط المتزايدة داخل السوق الصينية المحتدمة رغم النجاحات التي تحققها العلامة في الأسواق الدولية.

تراجع الإيرادات وضغوط السوق المحلية في الصين

أظهر التقرير المالي للشركة تراجعاً في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، وهو مؤشر يثير القلق حول حقيقة وضع سوق السيارات الكهربائية في الصين حاليًا. 

ويعود هذا التدهور بشكل أساسي إلى تباطؤ المبيعات المحلية واشتعال حرب الأسعار التي أجبرت الشركات على تقديم خصومات هائلة للحفاظ على حصتها السوقية، مما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية بشكل كبير. 

وبالرغم من أن BYD لا تزال تهيمن على حجم المبيعات، إلا أن تكلفة الحفاظ على هذه المكانة أصبحت باهظة جداً في ظل تشبع السوق والمنافسة الشرسة من الشركات الناشئة واللاعبين التقليديين.

التحديات الاقتصادية وحروب الأسعار في عام 2026

يعكس انهيار أرباح بي واي دي واقعاً غير مريح حول التحول الكهربائي في الصين، حيث أصبحت المنافسة تعتمد بشكل أساسي على خفض الأسعار بدلاً من الابتكار الربحي. 

وقد ساهمت العوامل الاقتصادية الكلية وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في دفع الشركة نحو هذا المنعطف الصعب، حيث وجدت نفسها مضطرة لمواجهة فائض الإنتاج عبر تقليص الأسعار، وهو ما يفسر المفارقة بين بيع مئات الآلاف من السيارات وفقدان أكثر من نصف الأرباح. 

ويمثل هذا الوضع ضغطاً هائلاً على استدامة الأعمال في المدى القصير، ويطرح تساؤلات حول قدرة الشركات على الاستمرار في هذا المسار دون تحقيق هوامش ربح صحية.

رغم التحديات المحلية، تراهن بي واي دي على توسعها العالمي في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط لتعويض خسائرها في الصين. وتأمل الشركة أن تساهم مبيعات الخارج، التي تتمتع عادة بهوامش ربح أعلى، في موازنة الدفاتر المالية خلال الأرباع القادمة من عام 2026. 

ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة تظل بمثابة جرس إنذار لصناعة السيارات الكهربائية بأكملها، مؤكدة أن الوصول إلى قمة المبيعات لا يعني بالضرورة الوصول إلى قمة الربحية، وأن السوق الصيني قد بدأ بالفعل في مرحلة "التصحيح المؤلم" الذي قد يعيد تشكيل خارطة الشركات الكبرى في المستقبل القريب.

مبيعات BYD أرباح بي واي دي 2026 أسعار سيارات BYD الكهربائية السيارات في الصين 2026 حرب أسعار السيارات

