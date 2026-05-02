بعد ثلاثية القمة .. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

واصل الأهلي عروضه القوية في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة حسم التتويج، ليؤكد حضوره بقوة في سباق المنافسة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة جديدة أمام إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات المسابقة، على أن يتم تحديد موعد انطلاق اللقاء خلال الساعات المقبلة.

القنوات الناقلة للمواجهة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، في محاولة لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدرين، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

قبل المواجهة

وكان إنبي قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء للفريق البترولي لتعويض التعثر، في مواجهة لن تخلو من الإثارة أمام الأهلي المنتشي بانتصار القمة.