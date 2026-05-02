قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

جرح بالأنف وتبادل الاتهامات.. تفاصيل جديدة في واقعة فيديو زفة وصلة دهشور

ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد وإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر التحقيق عن تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على شاب في زفة عروسين بوصلة دهشور عقب القبض على ٣ متهمين من بينهم العريس.

وخلال التحقيقات قدم المجني عليه تقريرا طبيا يفيد إصابته بجرح في الأنف نتيجة تعدي المتهمين عليه بالضرب، واتهمهم بإصابته.

كما تبادل المتهمون الاتهامات مع الشاب المجني عليه حيث اتهموه بالاصطدام بهم وإحداث تلفيات بسيارة الزفة.

وكشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وآخرين على إثر حدوث مصادمة بينهم حال سيرهم بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم وحال محاولته تجاوز بعض السيارات بموكب زفاف فوجئ بتوقف إحداها أمامه مما أدى لإصطدامه بها من الخلف وإحداث تلفيات بها ، وعقب ذلك قام مجموعة من الأشخاص المتواجدين بموكب الزفاف بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح بالوجه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد) ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالتعدى على المبلغ بالضرب وإحداث إصابته على النحو المشار إليه ، وإتهموا المبلغ بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال الشاب، ويدعى “هادي عادل”، في مقطع الفيديو الذي نشره عقب الواقعة، إنه كان في طريق عودته إلى منزله عبر طريق وصلة دهشور، وفوجئ بعدد من السيارات تسير بطريقة وصفها بـ”غير الطبيعية”، مع قيام قائديها بالاستعراض والتمايل بالسيارات، ليتبين له لاحقًا أنها زفة عروسين.

وأضاف أنه أثناء سيره فوجئ بإحدى السيارات تتوقف بشكل مفاجئ أمامه، ولم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها من الخلف، موضحًا أنه نزل من سيارته لمحاولة التفاهم مع قائد السيارة، قبل أن يكتشف أنها تخص العريس.

وأشار إلى أنه حاول شرح ملابسات الحادث، مؤكدًا أن التوقف المفاجئ والاستعراض بالسيارات تسببا في وقوع التصادم، إلا أن العريس دخل معه في مشادة كلامية، تطورت — بحسب روايته — إلى تعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب.

وأوضح الشاب أن نحو 15 شخصًا تجمعوا حوله واعتدوا عليه باللكمات والصفعات، ما أسفر عن إصابته وكسر في الأنف، مضيفًا أنه حاول الابتعاد عنهم وجلس جانبًا وأخرج هاتفه المحمول ليروي ما حدث.

وتابع أنه بعد تجمع عدد من المواطنين حوله لمحاولة تهدئته، قرر تصوير السيارات المتسببة في الواقعة، إلا أن بعض الأشخاص عادوا للتعدي عليه مرة أخرى وأسقطوه أرضًا، فيما حاول آخرون احتواء الموقف وتقديم الاعتذار له، لكنه أكد تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه     

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فوائد تناول الخيار الصحية
