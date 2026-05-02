حاول تحاوزهم بسيارته .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة موكب الزفاف بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وآخرين على إثر حدوث مصادمة بينهم حال سيرهم بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بأحد الشوارع بدائرة القسم وحال محاولته تجاوز بعض السيارات بموكب زفاف فوجئ بتوقف إحداها أمامه مما أدى لإصطدامه بها من الخلف وإحداث تلفيات بها ، وعقب ذلك قام مجموعة من الأشخاص المتواجدين بموكب الزفاف بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح بالوجه.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد) ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالتعدى على المبلغ بالضرب وإحداث إصابته على النحو المشار إليه ، وإتهموا المبلغ بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.









