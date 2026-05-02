دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لواقعة سرقة داخل منزلها، متهمة خادمة كانت تعمل لديها منذ أكثر من عام، مؤكدة علي تحرريها محضرًا رسميًا بالواقعة، بعد اكتشاف اختفاء مشغولات ذهبية وملابس وحقائب باهظة الثمن من منزلها.

وقالت منة فضالي، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك: البنت دي بقالها عندي سنة و شهرين وأسمها “سميرة”، مشيرة إلى أنها حاولت مساعدتها واستخراج جواز سفر لها .

وأضافت قائلة: “قولتلها هاتي الباسبور أعملك إقامة، فقالتلي محتاجة يومين إجازة، وطلبت من المكتب يروح ياخدها علشان تجيب الباسبور، واديتها تليفون لأنها ماكانش معاها تليفون”خليت المكتب يوصلها في مكان بعيد و واحده جت اخدتها منهم .

وأوضحت :و بعدين تليفون اتقفل و عملت بلوك ليا ولأمي و اكتشفنا بعدها انها سارقه كل حاجه من البيت عن طريق اكياس القمامه السوده و هي خارجه من عندنا كان معاها شنطتها الصغيره بعد كده لقناها واخده حلق و خاتم امي الذهب وسلسله ذهب كبيره و سارقه هدوم كتير من عندي و شنط غاليه و٣ساعات.

و أستكملت :كلمت المكتب وهما حاولو يوصلونها راحت مخليه واحده تزعق معاهم وعملت للمكتب بلوك ودي صورها ب بعض الحاجات اللي سرقتها من عندي و الست دي هي المسؤله عنها حاولت اتواصل معاها قفلت في وشي و عملت بلوك

روحت القسم و عملت محضر ب المسروقات و ادتهم رقم باسبورها و ان شاء الله يعرفو يجيبوها

المشكله الأساسي اني عرفت بعد كده ان البنت دي بتشتغل مع حد في نيجيريا بتاع مخ-دا*رأت و انها متصابه كذا مره ب الرص*اص

مش عارفه ازاي الناس دي بتدخل البلد اللي زي دوول لازم نحرص منهم.

و أكدت : للأسف أنا عملت خير معاها اوي اوي ربنا اللي يعلم و الناس كلها اللي جاتلي بيتي شافت أنا كنت بتعامل معاها ازاي بس اكتشفت ان دول معندهمش ضمير و كدبيين و طبعهم الخيانه

حتقولولي وايه اللي يخليكي تشغلي واحده اجنبيه أقولكم لان جربت مصريين كتير و منهم اللي اتهجمت علي امي و هي لواحدها و أنا كنت في التصوير و في اللي كانت أخلاقها مش حلوه و في اللي كانت بتصوني و أنا قاعده و تبعت لناس صوري فا قولت خليني اجيب حد لا يعرفني و لايعرف لغتنا و يمكن يكونو احسن مع ان في مصريات كتير كويسين بس مش بيرضو يباتو وانا لازم حد يكون مع امي طول ما أنا في الشغل لان مقدرش اسبها لواحدها .



و أختتمت :أنا بنزل الكلام ده و ربنا يعلم أنا كنت بحب البنت دي اد ايه لكن اكتشفت حقيق اتقي شر من احسنت اليه ،لو حد بيتعامل مع الست دي خلي بالكم

وان شاء الله القانون حيجبلي حقي منها لله.