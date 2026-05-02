بـ 1288 يوما.. حكومة ميلوني تصبح ثاني أطول حكومة في تاريخ إيطاليا

حققت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنجازا؛ بعد أن أصبحت ثاني أطول حكومة بقاء في السلطة بتاريخ الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية، بمدة بلغت 1288 يوما.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية- في بيان على تطبيق “إنستجرام”- "اعتبارا من اليوم، أصبحت الحكومة التي أتشرف بقيادتها، ثاني أطول حكومة في تاريخ الجمهورية"، مشيرة إلى أنها لا تعتبره إنجازا يحتفى به؛ بل مسؤولية أكبر تجاه الشعب الإيطالي.

وأكدت أنها ستواصل العمل بعزيمة لمواصلة المسيرة التي بدأت؛ احتراما لثقة الإيطاليين، ولتحقيق المصلحة الوطنية.

وأصبحت حكومة جورجيا ميلوني، التي تولت رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022، ثاني أطول الحكومات عمرا في السلطة من بين 68 حكومة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، حيث تجاوزت حكومة سيلفيو برلسكوني الرابعة (1287 يوما في السلطة)، والتي كانت ميلوني عضوا فيها أيضا بصفتها وزيرة للشباب، وتتأخر بعدد 124 يوما عن حكومة برلسكوني التي ترأسها من 11 يونيو 2001 إلى 23 أبريل 2005 (1412 يوما في السلطة).