الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
آية التيجي

حذر خبراء الصحة من تجاهل بعض الأعراض الشائعة التي قد تكون مؤشرًا مبكرًا على سرطان المستقيم، أحد أنواع سرطان القولون والمستقيم، مؤكدين أن التشخيص المبكر قد يصنع فارقًا كبيرًا في فرص العلاج والنجاة.

ويُعرف سرطان المستقيم بأنه السرطان الذي يصيب الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وغالبًا ما يتم اكتشاف سرطان المستقيم في مراحل متأخرة بسبب تشابه أعراضه مع مشكلات هضمية أقل خطورة مثل القولون العصبي أو البواسير، وتشمل أعراضه :

- تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء:
من أبرز العلامات المبكرة حدوث تغيرات غير معتادة في عادات التبرز، مثل:
الإمساك المتكرر
الإسهال المستمر
الحاجة لدخول الحمام أكثر من المعتاد
الشعور بعدم اكتمال الإخراج
كما قد يظهر البراز الرفيع جدًا أو الشبيه بالقلم، وهو ما قد يشير إلى وجود تضيق ناتج عن ورم داخل المستقيم.

- وجود دم في البراز:
يعد نزيف المستقيم أو ظهور دم مع البراز من الأعراض المهمة التي تستدعي مراجعة الطبيب، سواء كان الدم أحمر فاتحًا أو داكنًا.
ورغم أن السبب قد يكون بسيطًا مثل البواسير، إلا أن استمرار النزيف أو تكراره قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المستقيم.

- انتفاخ البطن وآلام مستمرة:
قد يسبب سرطان المستقيم:
انتفاخًا مزمنًا
تقلصات وآلام بالبطن
غثيانًا
إمساكًا شديدًا
وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى انسداد بالأمعاء، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

- فقدان الوزن والإرهاق:
من الأعراض الشائعة أيضًا:
فقدان الوزن دون سبب واضح
تعب وإجهاد مستمر
شحوب البشرة
ضيق في التنفس
وقد تنتج هذه الأعراض عن النزيف المزمن الذي يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

- وجود كتلة أو ورم في المستقيم:
في بعض الحالات قد يكتشف الطبيب وجود كتلة أثناء الفحص السريري، ما يستدعي إجراء فحوصات إضافية لتأكيد التشخيص.

لماذا يجب عدم تجاهل الأعراض؟

ويشدد الأطباء على أن تجاهل الأعراض أو الشعور بالخجل من مناقشتها قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، خاصة أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ارتفعت بين الأشخاص الأصغر سنًا في السنوات الأخيرة.

عوامل قد تزيد خطر الإصابة

وتشير أبحاث حديثة إلى أن بعض العوامل قد تلعب دورًا في زيادة الخطر، مثل:
تناول الأطعمة فائقة المعالجة
السمنة
قلة النشاط البدني
التدخين
التاريخ العائلي للمرض

متى يجب زيارة الطبيب؟

وإذا استمرت أي من الأعراض السابقة لأكثر من عدة أسابيع، أو تكررت بشكل غير معتاد، فمن الضروري استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

