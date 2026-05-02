أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي يدرس اختيار تركيا كمكان لعقد الجولة القادمة من المفاوضات مع روسيا دون مساعدة الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "يبدي زيلينسكي حذرا شديدا بشأن التدخل الأمريكي المستقبلي، ويأمل الآن أن تكون تركيا هي المكان الذي ستعقد فيه الجولة القادمة من المفاوضات مع روسيا".

وكتبت الصحيفة أن فلاديمير زيلينسكي قد تخلى عن محاولاته لإقناع الولايات المتحدة بالبقاء منخرطة في المفاوضات بشأن النزاع في بلاده، ويعمل الآن على وضع استراتيجية لإجراء المفاوضات دون مساعدة واشنطن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن زيلينسكي قد استشاط غضبا من الولايات المتحدة بسبب دعم الرئيس دونالد ترامب لشروط روسيا للتسوية في أوكرانيا.

واعتبرت الصحيفة أن زعيم نظام كييف قد بالغ مؤخرا في انتقاد واشنطن، بدءا من شكواه من موقفها غير المحترم تجاه أوكرانيا وصولا إلى قرارها تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.