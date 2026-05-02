قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة

المهندس موسى مصطفى موسى
المهندس موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن القبائل العربية تمثل أحد الأعمدة الراسخة في بنية الدولة المصرية، لما تمتلكه من تاريخ ممتد وجذور ضاربة في عمق الوطن، مشددًا على أن دورها لم يكن يومًا هامشيًا، بل كان ولا يزال دورًا محوريًا في صون الاستقرار وتعزيز وحدة النسيج الوطني.


جاء ذلك خلال اجتماع أمانة مجلس القبائل المصرية والعربية بحزب الغد، الذي عُقد اليوم السبت، بحضور عدد من مشايخ القبائل العربية، وأعضاء الأمانة، في مشهد يعكس عمق التواصل والتكامل بين الحزب ومختلف مكونات المجتمع المصري.


وأوضح رئيس حزب الغد أن القبائل العربية لعبت دورًا وطنيًا بالغ الأهمية عبر مختلف المراحل التاريخية، سواء في دعم مؤسسات الدولة، أو في التصدي للتحديات الأمنية، مؤكدًا أن أبناء القبائل كانوا دائمًا في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وحماية لحدوده، وترسيخًا لمفاهيم الانتماء والولاء.


وأشار إلى أن الدولة المصرية الحديثة تدرك تمامًا القيمة الاستراتيجية للقبائل العربية، ليس فقط باعتبارها امتدادًا اجتماعيًا وثقافيًا، ولكن كقوة فاعلة في دعم جهود التنمية، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تمثل القبائل خط الدفاع الأول وسندًا حقيقيًا للدولة في مواجهة التحديات.


وشدد "موسى" على أن حزب الغد يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القبائل العربية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بتكاتف جميع الأطياف، وعلى رأسها القبائل التي تحمل في وجدانها قيم الأصالة والشهامة والانضباط المجتمعي.


وتم تكريم عدد من أعضاء أمانة مجلس القبائل المصرية والعربية بالحزب، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم العمل التنظيمي وخدمة قضايا أبناء القبائل، في إطار تعزيز روح الانتماء وتحفيز الكوادر الفاعلة على مواصلة العطاء.


واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا، تكون فيه القبائل العربية شريكًا أصيلًا في معادلة الاستقرار والتنمية، بما يعكس حقيقة دورها التاريخي ومسؤوليتها الوطنية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

موسى مصطفى موسى حزب الغد رئيس حزب الغد القبائل العربية موسى مصطفى المهندس موسى مصطفى موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

كرة قدم

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

