الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف عملياتها التشغيلية إلى كل من بغداد والبصرة وأربيل في العراق ابتداء من 10 مايو الجاري، وذلك في إطار إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها اليوم، إنها ستطلق أيضا رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتبارا من الخميس المقبل، مما يقدم دعما إضافيا لعمليات الشحن الجوي.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة، وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود بالهند، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية.

وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدما في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداء من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها والتأكد من تحديث بياناتهم للتواصل، مشيرة إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقا للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتها.