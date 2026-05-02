تحول اجتماعي لافت.. نظرة جديدة للمطلقين تضع مصلحة الأبناء في المقدمة

شهدت نظرة المجتمع في السنوات الأخيرة تغيرًا ملحوظًا تجاه العديد من القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها الطلاق وتأثيره على الأسرة؛ فبعد أن كان الانفصال يُقابل بأحكام قاسية ونظرات سلبية، أصبح التركيز الآن يتجه بشكل أكبر نحو راحة الأبناء واستقرارهم النفسي.

كيفية التعامل الإيجابي مع هذه المرحلة

ويعكس هذا التحول وعيًا متزايدًا بأهمية العلاقات الصحية بين الوالدين حتى بعد الانفصال، ودور كل طرف في دعم الأبناء؛ وفي هذا السياق، يشارك الفنان معتز حسين تجربته الشخصية ورؤيته لكيفية التعامل الإيجابي مع هذه المرحلة.

مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي

أكد الفنان معتز حسين أن نظرة المجتمع تجاه المطلقين تغيرت بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأكبر أصبح منصبًا على مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي.

تحذير الأطفال الآخرين

وأوضح خلال ظهوره في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن المجتمع قديمًا كان ينظر للأب أو الأم المنفصلين بنوع من التحفظ، وكان يتم التعامل مع أبنائهم بطريقة مختلفة، لدرجة تحذير الأطفال الآخرين منهم، وهو ما لم يعد موجودًا بنفس الشكل اليوم.

التجمع في المناسبات المختلفة

وأشار إلى أن علاقته بوالدة ابنه تتسم بالود والتفاهم، حيث يحرصان على التجمع في المناسبات المختلفة، بما يحقق بيئة صحية للطفل.

التواجد المستمر في الحياة اليومية

وأضاف أنه لا يؤمن بفكرة حرمان الطفل من والدته، مؤكدًا أن وجوده معها أمر أساسي، بينما يرى أن دوره كأب يتمثل في دعمه وتعويضه عاطفيًا بطرق أخرى، مع الحرص على التواجد المستمر في حياته اليومية.

أهمية الحضور الأبوي الفعّال

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الحضور الأبوي الفعّال، موضحًا أنه يلتقي بابنه يوميًا ويحرص على مشاركته تفاصيل حياته، بما يعزز شعوره بالأمان والاستقرار.