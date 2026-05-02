لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي تناقش ملف الأحوال الشخصية الثلاثاء

تحت رعاية الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أعلنت لجنة الاتصال السياسي بالحزب ، برئاسة الدكتورة ريم القطان، عن إطلاق نقاش مجتمعي موسع حول "قانون الأحوال الشخصية الحالي"، إيماناً من الحزب بأن استقرار الأسرة المصرية هو الركيزة الأساسية للأمن القومي.

وتعقد لجنة الاتصال السياسي، برئاسة الدكتورة ريم القطان، ونائبها الدكتور هاني فهيم (المحامي بالنقض)، جلسة استماع هامة مخصصة للآباء والأزواج، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بمقر الحزب الكائن في 5 ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة فعاليات يتبناها حزب "الوعي" للاشتباك مع القضايا الجماهيرية التي تمس صميم المجتمع المصري، حيث تهدف لجنة الاتصال السياسي إلى الاستماع المباشر للمتضررين وأصحاب الرؤى من الآباء والأزواج، لرصد الثغرات القانونية في القانون الحالي وبلورة مقترحات تشريعية تضمن العدالة والتوازن بين جميع أطراف العلاقة الأسرية.

وصرحت الدكتورة ريم القطان، رئيس لجنة الاتصال السياسي، بأن الحزب يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية، تقوم على مبدأ "التوازن" وليس "الصراع"، بما يضمن حماية حقوق الأطفال ويحافظ على نسيج الأسرة من التفكك، مشيرة إلى أن مخرجات هذه الجلسات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية ومنصات الحوار الوطني