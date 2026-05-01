برلماني : كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال انحياز قوي لحقوقهم

أكد النائب عبدالله حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال جاءت حاملة رسالة تقدير واضحة لعمال مصر، الذين وصفهم الرئيس بأنهم “سواعد الوطن ودعائم التنمية”، وهو ما يعكس المكانة المحورية التي يحظى بها العامل المصري في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح حسن، في تصريح صحفي له اليوم. أن القرارات التي أعلنها الرئيس، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل تطورًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الرعاية لجميع فئات العمال دون استثناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجه الدولة لم يقتصر على الدعم المالي فقط، بل امتد ليشمل خطوات عملية لدمج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تيسير إجراءات الترخيص والإعفاء من بعض الرسوم، بما يسهم في تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي أكثر شمولًا واستدامة.

ولفت نائب البحر الاحمر.. إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوجه نحو تشكيل لجان تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية، يعكس جدية الدولة في معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة.

واختتم النائب عبدالله حسن تصريحاته، بالتأكيد على أن احتفالية عيد العمال هذا العام تجاوزت الطابع الاحتفالي التقليدي، لتصبح رسالة شاملة تؤكد أن العامل المصري يظل في قلب المشروع الوطني للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.