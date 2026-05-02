المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-0، في قمة الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن مجموعة التتويج، ليشعل الصراع على اللقب في الجولات الأخيرة.

موقف جدول الترتيب بعد القمة

رغم خسارته، لا يزال الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا بين الثلاثي حتى الجولة الأخيرة.

المباريات المتبقية للفرق الثلاثة

يخوض الزمالك مباراتين حاسمتين أمام نادي سموحة ثم نادي سيراميكا كليوباترا، في الجولتين السادسة والسابعة.

أما بيراميدز، فيواجه سيراميكا كليوباترا ثم سموحة، في مواجهتين لا تقبلان إهدار النقاط.

في المقابل، يلتقي الأهلي مع نادي إنبي ثم النادي المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق العلامة الكاملة وانتظار تعثر منافسيه.

سيناريوهات تتويج الزمالك

يملك الزمالك أفضلية نسبية، حيث يكفيه الفوز في المباراتين لضمان التتويج دون النظر لنتائج الآخرين. كما يمكنه حسم اللقب في حال الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة في إحدى مواجهاته.

فرص بيراميدز في حصد اللقب

يعتمد بيراميدز على تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، مع انتظار تعثر الزمالك في مباراة واحدة على الأقل. أي فقدان نقاط قد يُعقد مهمته بشكل كبير في سباق اللقب.

حظوظ الأهلي في المنافسة

تبقى مهمة الأهلي هي الأصعب، إذ يحتاج للفوز في مواجهتيه، مع خسارة كل من الزمالك وبيراميدز لمباراة، إضافة إلى تعادل أحدهما في اللقاء الآخر، وهو سيناريو معقد لكنه لا يزال ممكنًا حسابيًا.

صراع مشتعل حتى النهاية

مع تقارب النقاط وتشابك المواجهات، تبدو الجولتان الأخيرتان حاسمتين في تحديد بطل الدوري، في ظل منافسة شرسة بين ثلاثي القمة، ما يعد بنهاية مثيرة لموسم استثنائي