ياسر ريان: الأهلي لا يستسلم في المواقف الصعبة وينافس على الدوري بقوة

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر دائمًا ما يظهر في المواقف الصعبة ولا يستسلم، مشيدًا برد فعل الفريق بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في القمة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الأهلي تعرض لهجوم على اللاعبين والإدارة والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، لكنه كان واثقًا من قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراة القمة، موضحًا أن "الأهلي في مثل هذه المواقف لا يلقي بالفوطة".

وأضاف أن الزمالك كان أمامه فرصة كبيرة للابتعاد خطوة مهمة نحو حسم اللقب، سواء بالفوز أو حتى التعادل أمام الأهلي، إلا أن نتيجة القمة أعادت الفريق الأحمر بقوة إلى سباق المنافسة.

وأشار إلى أن الأهلي دخل بشكل كبير في حسابات المنافسة على الدوري بعد هذا الفوز، مؤكدًا أن الفريق يملك القدرة على تحقيق الانتصار في المباراتين المتبقيتين، ما قد يزيد من حدة الضغط على المنافسين.

وفي المقابل، انتقد ريان بعض اختيارات الزمالك الفنية خلال اللقاء، معتبرًا أن البداية بـ محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن لم تكن موفقة.