عمرو سلامة: الأهلي استحق الفوز.. وفخور بموسم الزمالك «الاستبسالي»

علق المخرج عمرو سلامة على فوز الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيدًا بأداء الفريق الأحمر خلال اللقاء، رغم انتقاده لمستوى الأهلي في معظم فترات الموسم.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على «فيسبوك»: «الأهلي لعب حلو، يكاد يكون الماتش الوحيد الحلو ليه الموسم ده كله، مبروك للأهلي استحق المكسب».

وأضاف: «وفخور بلاعبي الزمالك والموسم الأسطوري الاستبسالي مهما كان شكل النهاية»

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.