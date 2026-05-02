صُنع في مصر.. خطة متسارعة لتوطين الصناعة وبناء اقتصاد قوي

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.



تطوير منظومة الإنتاج

وأوضح الجمل، خلال ظهوره في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن الاتحاد يحرص على دراسة التجارب الصناعية العالمية بعناية، تمهيدًا لتطبيق ما يتناسب منها محليًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري.

تعزيز التصنيع المحلي

وأشار إلى أن الدولة تشهد حالة من الانفتاح الصناعي غير المسبوق، مدعومة بخطط واضحة لتعزيز التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت بالفعل في تحقيق نسب مكون محلي تتراوح بين 50% و60%، مع طموحات للوصول إلى الاكتفاء الكامل بنسبة 100%.



وأضاف أن التوسع في افتتاح المصانع الجديدة، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل تصنيع عربات السكك الحديدية في مدن مثل بورسعيد والعاشر من رمضان والسويس، يعكس تسارع وتيرة التنمية الصناعية، ويؤكد أن المنتج المحلي أصبح منافسًا قويًا.



وشدد الجمل على أن تحويل شعار “صُنع في مصر” إلى التزام وطني يعكس إرادة سياسية جادة لدعم الصناعة، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروعات الإنتاجية بمختلف المحافظات يجسد مرحلة جديدة من النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد.