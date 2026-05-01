الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتحاد عمال مصر يشيد بخطاب الرئيس: انحياز للعامل وترسيخ لشراكته في التنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تقديره لما تضمنه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن كلماته عكست إرادة سياسية واضحة لوضع العامل المصري في صدارة أولويات التنمية الشاملة.

وأكد الاتحاد أن توجيهات الرئيس تمثل انحيازًا صريحًا للعامل، وترسيخًا لدوره كشريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الاتحاد بالتوجه نحو توطين الصناعات وتعزيز شعار "صنع في مصر"، باعتباره مسارًا استراتيجيًا يدعم بناء اقتصاد إنتاجي قوي، ويوفر فرص عمل مستقرة، ويعظم الاستفادة من الموارد الوطنية.

إجراءات حماية العمالة غير المنتظمة 

كما ثمّن الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان للفئات الأكثر احتياجا.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أكد الاتحاد أهمية توجيهات الرئيس بشأن الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.

ورحب الاتحاد بتوجيهات تشكيل لجان دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أساليب التخطيط والإدارة القائمة على التقييم المستمر وتحقيق نتائج ملموسة.

كما أبدى دعمه للتوسع في فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا، بما يعزز من تنافسية العامل المصري ويحفظ حقوقه وكرامته.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه التوجهات، والتزامه بدوره كشريك اجتماعي فاعل في متابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على أن عمال مصر سيظلون قوة دافعة للتنمية وسندًا أساسيًا في تحقيق رؤية الدولة نحو العمل والإنتاج.

بالصور

