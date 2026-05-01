سويلم يوجّه التحية للعاملين بوزارة الري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

توجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتحية والتقدير إلى كافة العاملين بالوزارة في مختلف المواقع على مستوى الجمهورية بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم بـ"عيد العمال".

وأعرب الدكتور سويلم عن بالغ تقديره لرجال الري على الجهود المتميزة التي يبذلونها لخدمة المواطنين في كل مكان، مؤكدًا أن هذه الجهود تُعد مثالًا للعمل الجاد والعطاء المتواصل الذي نعهده دومًا من أبناء وزارة الري العريقة، والذي يتكامل مع مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.

وأكد الدكتور سويلم أن مناسبة "عيد العمال"، التي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، تُعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار بكافة جهات الوزارة، لضمان جاهزية المنظومة المائية بجميع مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، للتعامل بكفاءة مع الطلب المرتفع على المياه خلال هذه الفترة، مع مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الإجازات لمنع وإزالة أية محاولات تعدٍ على منافع الري.

وأعرب عن ثقته في أن الجهود المتميزة التي يبذلها العاملون خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون العامل الأبرز في تحقيق النجاح خلال هذه المرحلة، وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين بأعلى درجة من الكفاءة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تنمية الموارد المالية للوزارة، من خلال استثمار أملاكها وزيادة معدلات تحصيل مستحقاتها لدى الجهات المختلفة، مكنت الوزارة من توفير مزيد من الدعم للعاملين وتحسين أوضاعهم المادية، إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم. كما أوضح أن توفير التدريب اللازم، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة، أسهم في رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات، وتمكين الكوادر البشرية من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.