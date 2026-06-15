استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟

حقق منتخب السويد فوزا كبيرا في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم 2026 على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وأثارت الهزيمة الكبيرة والتاريخية لمنتخب تونس جدلا واسعا على أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية بعدما كان أقوى منتخبا دفاعيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ولم يستقبل هدفا واحد.

وتلقى منتخب تونس 5 أهداف أمام بلجيكا في في المباراة الودية استعدادا لكأس العالم قبل الخسارة بنفس النتيجة أمام السويد ليصبح عدد الأهداف التي استقبلها نسور قرطاج 10 في مباراتين فقط.

ويتمنى الجمهور التونسي على استعادة منتخب بلاده التوازن خلال المواجهتين الحاسمتين أمام اليابان وهولندا واعتبار الخماسية أمام السويد حدث عابر.

تفاصيل مباراة تونس والسويد

فرض المنتخب السويدي سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح ياسين العياري، صاحب الأصول التونسية، في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.

واستمر الضغط السويدي حتى أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، ليعزز تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم الأفضلية السويدية، تمكن المنتخب التونسي من تقليص الفارق قبل الاستراحة، بعدما سجل عمر الرقيق هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي أفضليته المطلقة، حيث أحرز فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين. واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويدي مستحق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السويد أول ثلاث نقاط في البطولة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.