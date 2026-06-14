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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب تونس والسويد في كأس العالم

تونس
تونس
ياسمين تيسير

يستعد منتخب تونس لمواجهة السويد في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026


يواجه منتخب تونس نظيره السويد في اطار منافسات الجولة الأولى، في مباراة مقرر إقامتها فى الخامسة فجر بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 


وتضم قائمة منتخب تونس المشاركة في البطولة كل من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، صبري بن حسن، عبد المهيب الشامخ.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، آدم عروس، رائد الشيباني، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: إلياس السخيري، محمد الحاج محمود، راني خضيرة، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي.

خط الهجوم: خليل العباري، سيباستيان توخنتي، إلياس عاشوري، فراس شواط، حازم المستوري، إلياس سعد، ريان اللومي.


 

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