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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العرب بلا هزيمة إلى الآن في كأس العالم 2026

المغرب
المغرب
ياسمين تيسير

انطلقت مباريات كأس العالم 2026 منذ ايام ومازالت المنتخبات العربية تقدم اداء جيد ومشرف بلا هزيمة. 

ونجح منتخب قطر في اقتناص نقطة ثمينة من منتخب سويسرا في الوقت القاتل،  في المباراة التي جمعت علي ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب التهديف سويسرا في الدقيقة 17 ، من تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق إمبولو على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب قطر هدف التعادل في 94، طريق بوعلام خوخي

بينما فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة منتخب المغرب ونظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأكثر خطورة في النصف الأول من المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 21 عبر إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانطلق خلف الدفاع البرازيلي قبل أن يضع الكرة ببراعة في الشباك.

ولم يستسلم المنتخب البرازيلي لتأخره، إذ تمكن من تعديل النتيجة بعد 11 دقيقة فقط، عندما استلم فينيسيوس جونيور كرة داخل منطقة الجزاء من برونو جيماريش، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية سكنت مرمى ياسين بونو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا صباح غدا الاثنين في اولي مباريات الفراعنه في كاس العالم 

كما يستعد منتخب تونس لمواجهة السويد غدا الاثنين في اولى مباريات الفريقان في كأس العالم 

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