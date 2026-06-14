شوبير: الأهلي يكثف مفاوضاته لضم علي محمود من إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تكثيف النادي الأهلي مفاوضاته للتعاقد مع علي محمود، لاعب فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع نادي إنبي من أجل حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مسؤولي نادي إنبي أبدوا ترحيبهم بالمفاوضات الدائرة حاليًا، كما لا يمانعون في انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ويعد علي محمود من العناصر الواعدة في صفوف إنبي، حيث لفت الأنظار بمستوياته المميزة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتعزيز صفوفها خلال سوق الانتقالات الصيفية.