رغم الغياب القسري.. فيفا يضمن مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان كاملة

كشفت تقارير إعلامية أن الحكم الصومالي عمر أرتان سيحصل على كامل مستحقاته المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم 2026، رغم عدم تمكنه من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أرتان كان ضمن قائمة الحكام المختارين للمونديال، إلا أن ظروفًا تتعلق بإجراءات الدخول حالت دون حضوره إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى غيابه عن إدارة أي مباراة خلال البطولة.

ورغم ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الالتزام بجميع التعاقدات والاتفاقات المبرمة مع الحكم الصومالي، حيث سيحصل على راتبه وكافة مستحقاته المالية المقررة كما لو كان قد شارك في البطولة بصورة طبيعية.

ويعكس هذا القرار حرص فيفا على دعم الحكام المختارين للبطولات الكبرى، واحترام الالتزامات التعاقدية تجاههم، خاصة في الحالات الخارجة عن إرادتهم والتي تمنعهم من أداء مهامهم داخل المنافسات.

وكان غياب عمر أرتان عن كأس العالم قد أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، نظرًا لأهمية الحدث ولتمثيله القارة الأفريقية والصومال في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات، قبل أن يأتي قرار فيفا بصرف مستحقاته كاملة ليؤكد دعمه وتقديره للحكم الدولي.