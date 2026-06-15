منتخب تونس يتلقى هزيمة موجعة أمام السويد 1-5 في مستهل مبارياته بالمونديال

تلقى منتخب تونس، هزيمة ثقيلة أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 1-5، صباح اليوم الإثنين، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "مونتيري" بالمكسيك، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.

وافتتح منتخب تونس مشواره في المونديال بهذه الخسارة المؤلمة أمام السويد، وذلك قبل أن يواجه اليابان في الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم هولندا في الجولة الثالثة.

وسجل خماسية المنتخب السويدي، ياسين العياري "هدفين" في الدقيقتين 7 و96، وألكسندر إيزاك في الدقيقة 30، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 59، وماتياس سفانبيرج في الدقيقة 84، فيما أحرز هدف منتخب تونس الوحيد مدافعه عمر الرقيق في الدقيقة 43.

وبهذا الانتصار العريض، تصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السادسة للمونديال برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخبا هولندا واليابان المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، ثم منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وكانت المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 بين منتخبي هولندا واليابان.

وتعد هزيمة المنتخب التونسي اليوم، هي الخسارة الأولى للمنتخبات العربية في مونديال 2026، وذلك بعد تعادل قطر مع سويسرا بنتيجة 1-1، وتعادل المغرب مع البرازيل بنفس النتيجة، في انتظار نتائج كل من منتخبات مصر والسعودية والعراق الجزائر والأردن، أمام بلجيكا وأوروجواي والنرويج والأرجنتين والنمسا على الترتيب.